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Поліція кваліфікувала вибух авто в Черкасах як умисне вбивство

Особу загиблого правоохоронці не розголошують
За фактом вибуху автомобіля в Черкасах, в результаті якого загинув водій, відкрито кримінальне провадження.
Поліція кваліфікувала вибух авто в Черкасах як умисне вбивство Фото: ch.npu.gov.ua

"За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції Черкаської області.

Нагадаємо, в суботу 16 червня близько 7 ранку в Черкасах вибухнув автомобіль Mersedes. Його водій згодом помер у лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що загиблим був місцевий бізнесмен - 69-річний Анатолій Скоромний - директор ТЦ Транзит і голова Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області. Однак в поліції цю інформацію не прокоментували, зіславшись на те, що це особисті дані.

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17 06 2018 15:54
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