CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа фактом вибуху автомобіля в Черкасах, в результаті якого загинув водій, відкрито кримінальне провадження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція кваліфікувала вибух авто в Черкасах як умисне вбивство
Особу загиблого правоохоронці не розголошують
Фото: ch.npu.gov.ua
"За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції Черкаської області.
Нагадаємо, в суботу 16 червня близько 7 ранку в Черкасах вибухнув автомобіль Mersedes. Його водій згодом помер у лікарні.
Місцеві ЗМІ повідомили, що загиблим був місцевий бізнесмен - 69-річний Анатолій Скоромний - директор ТЦ Транзит і голова Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області. Однак в поліції цю інформацію не прокоментували, зіславшись на те, що це особисті дані.
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