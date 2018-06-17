Поліція кваліфікувала вибух авто в Черкасах як умисне вбивство

За фактом вибуху автомобіля в Черкасах, в результаті якого загинув водій, відкрито кримінальне провадження.

"За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції Черкаської області.

Нагадаємо, в суботу 16 червня близько 7 ранку в Черкасах вибухнув автомобіль Mersedes. Його водій згодом помер у лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що загиблим був місцевий бізнесмен - 69-річний Анатолій Скоромний - директор ТЦ Транзит і голова Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області. Однак в поліції цю інформацію не прокоментували, зіславшись на те, що це особисті дані.