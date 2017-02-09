Поліція Києва затримала крадія шкільних батарей

Чоловік зізнався, що пішов на злочин заради грошей

Столичні поліцейські затримали чоловіка на крадіжці батарей у школі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Відпрацьовуючи територію Дарницького району, дільничні офіцери поліції затримали безхатченка. З’ясувалося, що чоловік відкрито викрав батарею опалення на подвір’ї школи. Слідчі розпочали кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.

На території школи працівники поліції побачили підозрілого чоловіка, який тягнув величезні секції від батарей опалення. 30-річного правопорушника затримали. Працівникам поліції він розповів, що пішов на злочин заради грошей.

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Поліція перевіряє причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва", – додають у поліції.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києві троє людей зі стріляниною викрали сумку з грошима з автомобіля, поранивши водія в плече.

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