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Поліція ліквідувала у Львівській та Чернівецькій областях цехи з фальсифікатом алкоголю і сигарет

Загальна вартість вилученого з обігу фальсифікату становить майже 1,2 мільйона гривень
Співробітники управлінь захисту економіки у Львівській та Чернівецькій областях протягом доби припинили діяльність двох "підпільних цехів" і перевалочної бази по зберіганню та дрібнооптової торгівлі фальсифікатом.
Поліція ліквідувала у Львівській та Чернівецькій областях цехи з фальсифікатом алкоголю і сигарет Фото: ГУ Нацполіції

Було вилучено 12,2 тонни фальсифікованих алкогольних виробів і 2,7 тис. пачок сигарет, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.

Оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції виявили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним виготовленням підакцизних товарів. До складу групи входило сім осіб з чітким розподілом обов'язків.

Виробничі потужності зловмисників розташовувалися на території гаражного кооперативу в місті Чернівці та в двох житлових будинках.

Спритники розливали спиртову суміш в картонні коробки "Bag in Box" і в звичайні пляшки з маркуванням "Nemiroff", "MEDOFF", "Повітря", "Козацька Рада", "Пшенична". Пляшки маркувалися фальсифікованими марками акцизного податку України.


Фото: ГУ Нацполіції

Вироблений фальсифікат поширювався на території області через своїх реалізаторів - приватних підприємців та фізичних осіб.

У місті Львів оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Нацполіції припинено функціонування "підпільного цеху" і нелегальної бази по зберіганню та дрібнооптової збуту фальсифікованої горілки торгових марок "Слава", "MEDOFF", "Повітря", "Первак" і "Bag in Box".

Незаконним бізнесом займалися три людини. В орендованих приміщеннях автосервісу і автогаражного кооперативу був організований збір склотари, змішування спиртової суміші та розлив фальсифікату. Горілку збували через мережу торгових підприємств.


Фото: ГУ Нацполіції

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Працівники управлінь захисту економіки в Чернівецькій та Львівській областях ДЗЕ Нацполіції і слідчі вилучили 12,2 тонни "алкоголю" і 2,7 тис. пачок фальсифікованих тютюнових виробів.

Загальна вартість вилученого з обігу фальсифікату становить майже 1,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що 74 тонни контрабандного спирту з Молдови вилучили співробітники СБУ і столичного управління Держфіскальної служби в ході обшуків транспортних засобів і причепів біля села Нерубайське Одеської області.

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06 01 2017 15:37
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