Поліція Лондона відпустила водія, який в'їхав у натовп пішоходів
Про це повідомляє прес-служба британської поліції.
"47-річний чоловік, заарештований після зіткнення в Південному Кенсінгтоні в суботу, 7 жовтня 2017 року, був звільнений з-під варти, слідство триває", – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією прес-служби, поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) о 14:21. Одинадцять людей були знайдені на місці події з різними травмами, дев'ять з них були доставлені в лікарню для лікування, серед них й водій автомобіля.
Відзначається, що більшість постраждалих були виписані з лікарні. Серйозних травм вони не отримали.
Нагадаємо, внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб. Британська поліція не вважає інцидент терористичним актом.
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