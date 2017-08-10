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Поліція Лондона відпустила водія, який в'їхав у натовп пішоходів

Більшість постраждалих вже виписали з лікарні
У столиці Великобританії Лондоні поліція відпустила водія, який скоїв наїзд на натовп людей.
Поліція Лондона відпустила водія, який в Фото: apnews.com

Про це повідомляє прес-служба британської поліції.

"47-річний чоловік, заарештований після зіткнення в Південному Кенсінгтоні в суботу, 7 жовтня 2017 року, був звільнений з-під варти, слідство триває", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) о 14:21. Одинадцять людей були знайдені на місці події з різними травмами, дев'ять з них були доставлені в лікарню для лікування, серед них й водій автомобіля.

Відзначається, що більшість постраждалих були виписані з лікарні. Серйозних травм вони не отримали.

Нагадаємо, внаслідок наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб. Британська поліція не вважає інцидент терористичним актом.

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08 10 2017 20:20
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