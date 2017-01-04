Поліція Лондона відпустила всіх арештованих у зв'язку з терактом у Вестмінстері
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію Лондона.
"Усіх заарештованих у зв'язку з терактом у Вестмінстері в середу, 22 березня, було звільнено без будь-яких подальших дій", – йдеться в заяві столичної поліції.
11 заарештованих уже було звільнено, в суботу поліція відпустила 12-го затриманого, 30-річного чоловіка, заарештований 26 березня у Бірмінгемі за підозрою в підготовці терактів.
Зазначимо, що поліція встановила особу терориста, який скоїв напад на перехожих та поліцейських у центрі Лондона 22 березня.
Також терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні.
Нагадаємо, 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мосту, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.
За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.
У свою чергу поліція затримала сімох осіб під час рейдів у Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні. У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.
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