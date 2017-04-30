CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайближчим часом ісламісти планують здійснити в Лондоні два теракти, стверджують у місцевій поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Лондона відслідковує дві терористичні змови, – ЗМІ
Скотланд-Ярд ретельно відслідковує плани екстремістів
Фото: dw.com
Про це в неділю, 30 квітня, пише газета The Sunday Times, повідомляє DW.
Скотланд-Ярд посилив діяльність з відстеження нових змов, зазначає видання.
Особи, які беруть участь в підготовці нової хвилі атак, не мають стосунку до планування терактів, зірваних поліцією на північному заході Лондона.
"Є ще два плани по здійсненню терактів, які ми ретельно відстежуємо", – наводить газета слова старшого співробітника правоохоронних органів з боротьби з тероризмом.
Нагадаємо, 28 квітня під час антитерористичного рейду в графстві Кент лондонська поліція заарештувала чотирьох осіб, яких співробітники правоохоронних органів підозрюють у підготовці теракту.
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