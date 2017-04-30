Поліція Лондона відслідковує дві терористичні змови, – ЗМІ

Найближчим часом ісламісти планують здійснити в Лондоні два теракти, стверджують у місцевій поліції.

Про це в неділю, 30 квітня, пише газета The Sunday Times, повідомляє DW.

Скотланд-Ярд посилив діяльність з відстеження нових змов, зазначає видання.

Особи, які беруть участь в підготовці нової хвилі атак, не мають стосунку до планування терактів, зірваних поліцією на північному заході Лондона.

"Є ще два плани по здійсненню терактів, які ми ретельно відстежуємо", – наводить газета слова старшого співробітника правоохоронних органів з боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, 28 квітня під час антитерористичного рейду в графстві Кент лондонська поліція заарештувала чотирьох осіб, яких співробітники правоохоронних органів підозрюють у підготовці теракту.