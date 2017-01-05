CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лондоні поліція заарештувала трьох жінок, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Лондона заарештувала трьох жінок за підозрою у тероризмі
Двох 18-ти і одну 19-ти років
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters.
Поліція Лондона заарештувала двох 18-річних і одну 19-річну дівчину, обвинувачуваних у вчиненні, підготовці та підбурюванні до терористичних актів.
"Арешти були здійснені в рамках операції, яка проводилася під керівництвом розвідки, у зв'язку з адресою Харлесден-роуд", – йдеться в заяві поліції.
Мається на увазі місце, де в п'ятницю була застрелена жінка під час збройного нальоту, який поліція назвала змовою військового угруповання.
Нагадаємо, найближчим часом ісламісти планують здійснити в Лондоні два теракти, стверджують у місцевій поліції.
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