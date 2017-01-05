Поліція Лондона заарештувала трьох жінок за підозрою у тероризмі

Двох 18-ти і одну 19-ти років

У Лондоні поліція заарештувала трьох жінок, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція Лондона заарештувала двох 18-річних і одну 19-річну дівчину, обвинувачуваних у вчиненні, підготовці та підбурюванні до терористичних актів.

"Арешти були здійснені в рамках операції, яка проводилася під керівництвом розвідки, у зв'язку з адресою Харлесден-роуд", – йдеться в заяві поліції.

Мається на увазі місце, де в п'ятницю була застрелена жінка під час збройного нальоту, який поліція назвала змовою військового угруповання.

Нагадаємо, найближчим часом ісламісти планують здійснити в Лондоні два теракти, стверджують у місцевій поліції.