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Поліція Лондона заарештувала трьох жінок за підозрою у тероризмі

Двох 18-ти і одну 19-ти років
У Лондоні поліція заарештувала трьох жінок, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності.
Поліція Лондона заарештувала трьох жінок за підозрою у тероризмі Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

Поліція Лондона заарештувала двох 18-річних і одну 19-річну дівчину, обвинувачуваних у вчиненні, підготовці та підбурюванні до терористичних актів.

"Арешти були здійснені в рамках операції, яка проводилася під керівництвом розвідки, у зв'язку з адресою Харлесден-роуд", – йдеться в заяві поліції.

Мається на увазі місце, де в п'ятницю була застрелена жінка під час збройного нальоту, який поліція назвала змовою військового угруповання.

Нагадаємо, найближчим часом ісламісти планують здійснити в Лондоні два теракти, стверджують у місцевій поліції.

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01 05 2017 18:50
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