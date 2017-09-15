Вибух у лондонському метро оголосили терактом, - ОНОВЛЕНО
Наразі розшукується чоловік із ножем.
"Поліція каже, що стався теракт. Розшукується чоловік із ножем, друга бомба знешкоджується поліцією", – написала журналіст Ніккі Харлі у Twitter .
Police say a terror attack has taken place. Man with a knife on the run and second bomb being deactivated by cops. #Parsonsgreen— Nicky Harley (@nickyharley) 15 сентября 2017 г.
Оновлення: Вибух, який стався у лондонському метро 15 вересня, кваліфікували як теракт, - повідомила поліція міста.
За попередніми даними, постраждали 20 осіб.
The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 сентября 2017 г.
Нагадаємо, у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.
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