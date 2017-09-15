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Вибух у лондонському метро оголосили терактом, - ОНОВЛЕНО

Наразі розшукується озброєний ножем чоловік
У Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.
Вибух у лондонському метро оголосили терактом, - ОНОВЛЕНО Фото: metro.co.uk

Наразі розшукується чоловік із ножем.

"Поліція каже, що стався теракт. Розшукується чоловік із ножем, друга бомба знешкоджується поліцією", –  написала журналіст Ніккі Харлі у Twitter .

Оновлення: Вибух, який стався у лондонському метро 15 вересня, кваліфікували як теракт, - повідомила поліція міста. 

За попередніми даними, постраждали 20 осіб.

Нагадаємо, у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

 
 
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15 09 2017 12:52
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