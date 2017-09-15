Вибух у лондонському метро оголосили терактом, - ОНОВЛЕНО Наразі розшукується озброєний ножем чоловік

У Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.

Фото: metro.co.uk

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