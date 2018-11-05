Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження через пожежу на місці поселення ромів
На цей момент поліцейські з’ясовують обставини виникнення пожежі та осіб причетних до неї, інформує прес-служба поліції.
Як відомо, про пожежу на місці проживання групи ромів 10 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. За її інформацією, табір підпалили невідомі особи, були знищені речі ромів, а самі мешканці табору покинули це місце.
У коментарі "Радіо Свобода" речник головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев підвтердив факт пожежі. 9 травня близько 21 години до служби надійшла інформація про пожежу на відкритому просторі, 30 квадратних метрах, на вулиці Городоцькій. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем були знищені п’ять наметів і на місці перебували кілька людей. Пожежу рятувальники ліквідували за 15 хвилин.
Існують кілька версій інциденту: табір ромів могли підпалити невідомі особи або ж пожежа трапилась через необережність його мешканців.
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