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Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження через пожежу на місці поселення ромів

Існують кілька версій інциденту
Головне управління Нацполіції у Львівській області відкрило кримінальне провадження через пожежу 9 травня на місці стихійного поселення ромів на околиці Львова за статтею про "хуліганство".
Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження через пожежу на місці поселення ромів Фото: mvs.gov.ua

На цей момент поліцейські з’ясовують обставини виникнення пожежі та осіб причетних до неї, інформує прес-служба поліції.

Як відомо, про пожежу на місці проживання групи ромів 10 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. За її інформацією, табір підпалили невідомі особи, були знищені речі ромів, а самі мешканці табору покинули це місце.

У коментарі "Радіо Свобода" речник головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев підвтердив факт пожежі. 9 травня близько 21 години до служби надійшла інформація про пожежу на відкритому просторі, 30 квадратних метрах, на вулиці Городоцькій. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем були знищені п’ять наметів і на місці перебували кілька людей. Пожежу рятувальники ліквідували за 15 хвилин.

Існують кілька версій інциденту: табір ромів могли підпалити невідомі особи або ж пожежа трапилась через необережність його мешканців.

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11 05 2018 14:57
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