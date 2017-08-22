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Поліція Люксембурга пересяде на Tesla Model S

Нова модель Tesla є швидшою за звичайні патрульні машини
Велике Герцогство Люксембург закупить автомобілі Tesla Model S для патрульної поліції.
Поліція Люксембурга пересяде на Tesla Model S Фото: the-village

Про це пише Electrek.

Ця покупка є частиною програми переведення державних служб на електромобілі. Їх також планують купувати для держчиновників.

Автомобіль, за словами видання, є ідеальним для Герцогства з розміром 82 на 57 кілометрів.

Нова модель Tesla є швидшою за звичайні патрульні машини.

Поліції Лос-Анджелеса (288 електромобілів) та Скотланд-Ярду вже використовують електромобілі та розглядають ймовірність переходу на електрокари.

Нагадаємо, електричний кросовер Tesla Model Х вперше переміг суперкар Lamborghini.

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22 08 2017 20:18
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