ПОЛІТИКА НОВИНИВелике Герцогство Люксембург закупить автомобілі Tesla Model S для патрульної поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Люксембурга пересяде на Tesla Model S
Нова модель Tesla є швидшою за звичайні патрульні машини
Фото: the-village
Про це пише Electrek.
Ця покупка є частиною програми переведення державних служб на електромобілі. Їх також планують купувати для держчиновників.
Автомобіль, за словами видання, є ідеальним для Герцогства з розміром 82 на 57 кілометрів.
Нова модель Tesla є швидшою за звичайні патрульні машини.
Поліції Лос-Анджелеса (288 електромобілів) та Скотланд-Ярду вже використовують електромобілі та розглядають ймовірність переходу на електрокари.
Нагадаємо, електричний кросовер Tesla Model Х вперше переміг суперкар Lamborghini.
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