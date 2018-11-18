Поліція Мальти встановила організаторів вбивства журналістки, - ЗМІ

Слідчі визначили групу мальтійських громадян, які, на їхню думку, організували вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії 13 місяців тому.

Слідчі визначили групу із "більш ніж двох" мальтійських громадян, які, на їхню думку, організували вбивство, повідомляє Times of Malta із посиланням на джерела в поліції.

Високопоставлені офіцери повідомили, що розслідування того, хто замовив бомбу, підкладену пізніше в автомобіль, перебуває на "дуже просунутій стадії", а основні підозрювані були ідентифіковані. Проте невідомо, як довго ще триватиме розслідування.

Слідчі вважають, що підозрювані мали різні мотиви для вбивства, але об’єдналися, щоб найняти трьох чоловіків, які заклали і активували бомбу.

Жодних даних про підозрюваних організаторів видання не має.

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула. Вибуховий пристрій прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно, заявила прес-секретар уряду Мальти.

Мальтійська журналістка Дафне Каруана Галісія, яку підірвали 16 жовтня, розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

У відповідь на загибель матері її сини звернулися з вимогою до нинішнього уряду Мальти піти у відставку.