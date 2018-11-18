Поліція Мальти встановила організаторів вбивства журналістки, - ЗМІ
Слідчі визначили групу із "більш ніж двох" мальтійських громадян, які, на їхню думку, організували вбивство, повідомляє Times of Malta із посиланням на джерела в поліції.
Високопоставлені офіцери повідомили, що розслідування того, хто замовив бомбу, підкладену пізніше в автомобіль, перебуває на "дуже просунутій стадії", а основні підозрювані були ідентифіковані. Проте невідомо, як довго ще триватиме розслідування.
Слідчі вважають, що підозрювані мали різні мотиви для вбивства, але об’єдналися, щоб найняти трьох чоловіків, які заклали і активували бомбу.
Жодних даних про підозрюваних організаторів видання не має.
Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула. Вибуховий пристрій прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно, заявила прес-секретар уряду Мальти.
Мальтійська журналістка Дафне Каруана Галісія, яку підірвали 16 жовтня, розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.
У відповідь на загибель матері її сини звернулися з вимогою до нинішнього уряду Мальти піти у відставку.
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