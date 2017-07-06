Поліція Мозамбіку попереджає про ритуальні вбивства лисих чоловіків

Також в цьому регіоні спостерігали вбивства альбіносів

Поліція Мозамбіку попередила лисих чоловіків, що вони можуть постраждати від ритуальних нападів. У центральній частині країни вже знаходили тіла трьох лисих чоловіків.

Двоє підозрюваних заарештували у справі про вбивства в провінції Замбезія, повідомляє агентство AFP.

За словами голови поліції Замбезії Альфонсо Діаса, за народними повір'ями, голова лисого чоловіка "має золото".

"Їхні мотиви продиктовані забобонами і культурою - місцеві думають, що лисі чоловіки багаті", - пояснив пан Діас.

Представник регіональних служб безпеки Мігель Каетано повідомив агентству AFP, що одному з убитих чоловіків відрізали голову і вийняли внутрішні органи.

Пан Каетано пояснив, що органи хотіли використати в ритуалах "по залученню багатства для клієнтів" з Танзанії і Малаві.

Також в цьому регіоні спостерігали вбивства альбіносів. За даними поліції, їхні органи теж використовують у чаклунських ритуалах.

За даними ООН, з 2014 року в Мозамбіку здійснили понад 100 нападів на альбіносів.

Мозамбік розташований у Південно-Східній Африці. Країна незалежна з 1975 року. Її президент - Феліпе Ньюсі.