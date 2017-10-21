Поліція Мюнхену затримала підозрюваного у нападі з ножем
"Ми змогли заарештувати підозрюваного. В даний час неясно, чи він є злочинцем", - йдеться в повідомленні місцевих правоохоронців у Twitter.
Затримання відбулося в рамках слідчих дій поблизу від вулиці Отто-Брунер-Штрассе. Про це повідомив офіційний представник поліції Маркус так Глоріа Мартінс, інформує n-tv.
За його словами, затриманий підходить під опис ймовірного злочинця, однак стверджувати зараз, що це саме він, не можна.
Всього нападу піддалися шість осіб.
"У нас є шість місць нападу. Всього поранені чотири людини, також є ще дві людини, на яких було скоєно напад, але вони не були поранені", - зазначив представник поліції.
Нагадаємо, сьогодні чоловік із ножем напав на людей у центрі Мюнхена (Німеччина) і багатьох поранив.
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