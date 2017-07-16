Поліція на Донеччині затримала чоловіка, який воював у п'яти незаконних збройних формуваннях
Як повідомляє Дружківський відділ поліції Донецької області, 33-річний екс-бойовик з позивним "Абрек" воював у 1-му Слов’янському батальйоні, у батальйоні "Восток", "Оплот", козачому формуванні та в "армії ДНР".
"На початку липня 2014 року, коли незаконні збройні формування захопили Донецьк, чоловік вирішив приєднатися до них. Найманець вступив добровольцем до 1-го Слов’янського батальйону, де разом з усіма виїздив нести службу на околиці Донецька. Коли батальйон розпався, він перейшов служити до "Востоку", де його відправили воювати до Пісок", – повідомили у поліції.
Там бойовик прослужив кілька тижнів, після чого перейшов до "Оплоту", а далі до козачого полку.
"Коли їх роззброїли, залишився служити в армії "ДНР" під Старомихайлівкою, звідки обстрілювали Мар’їнку та Красногорівку", – зазначили в поліції.
Згодом уродженець Дружківки звільнився з лав бойовиків та ще деякий час залишився мешкати у Донецьку, після чого відправився на заробітки до РФ, а у 2017 році повернувся додому.
"Наразі відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку", – повідомили в поліції.
Нагадаємо, в Донецькій області затримали трьох інформаторів бойовиків, які передавали інформацію про дислокацію, пересування та чисельність українських військових.
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