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Поліція на Донеччині затримала чоловіка, який воював у п'яти незаконних збройних формуваннях

Екс-бойовик воював у 1-му Слов’янському батальйоні, у батальйоні "Восток", "Оплот", козачому формуванні та в "армії ДНР"
У Дружківці Донецької області поліція затримала екс-бойовика, який з 2014 року перебував у лавах п'яти бандформувань.
Поліція на Донеччині затримала чоловіка, який воював у п Фото: mvs.gov.ua

Як повідомляє Дружківський відділ поліції Донецької області, 33-річний екс-бойовик з позивним "Абрек" воював у 1-му Слов’янському батальйоні, у батальйоні  "Восток", "Оплот", козачому формуванні та в "армії ДНР".

"На початку липня 2014 року, коли незаконні збройні формування захопили Донецьк, чоловік вирішив приєднатися до них. Найманець вступив добровольцем до 1-го Слов’янського батальйону, де разом з усіма виїздив нести службу на околиці Донецька. Коли батальйон розпався, він перейшов служити до "Востоку", де його відправили воювати до Пісок", – повідомили у поліції.

Там бойовик прослужив кілька тижнів, після чого перейшов  до "Оплоту", а далі до козачого полку.

"Коли їх роззброїли, залишився служити в армії "ДНР" під Старомихайлівкою, звідки обстрілювали Мар’їнку та Красногорівку", – зазначили в поліції.

Згодом уродженець Дружківки звільнився з лав бойовиків та ще деякий час залишився мешкати у Донецьку, після чого відправився на заробітки до РФ, а у 2017 році повернувся додому.

"Наразі відносно затриманого проводяться слідчо-оперативні заходи, після чого його діям буде надано правову оцінку", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Донецькій області затримали трьох інформаторів бойовиків, які передавали інформацію про дислокацію, пересування та чисельність українських військових.

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16 07 2017 18:30
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