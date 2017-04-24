Поліція нагородила семирічного хлопчика, який знайшов 14 гранат на подвір'ї школи, - ФОТО

"Мій друг сказав, що це - картопля". Першокласник, який знайшов боєприпаси, врятував своїх друзів від вибуху

Краматорські поліцейські відзначили першокласника ОШ №3 Івана Калініна, який повідомив про знахідку 14 гранат у школі.

Семирічному хлопчику вручили почесну грамоту та пам’ятний подарунок за правильні дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів, що могло обернутися трагедією, - повідомляє поліція Донеччини.

Фото:facebook.com/don.gumvs

Фото:facebook.com/don.gumvs

Іван згадує, як гуляв ввечері у шкільному дворі ще з двома приятелями, старшими за нього на декілька років.

"Коли ми знайшли гранати, мій друг не повірив, що це саме боєприпаси. "Це картопля", - казав він. Але я одразу зрозумів, наскільки може бути небезпечна знахідка і сказав їм в жодному разі їх не торкатися, побіг до мами та все розповів", - каже хлопчик.

Фото:facebook.com/don.gumvs

Як повідомляв iPress.ua, у Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.