Поліція назвала ім'я вбивці, який розстріляв сотні людей у Лас-Вегасі, - ОНОВЛЕНО

У кімнаті, де виявили Педдока, знайшли десять одиниць зброї, хоча поліція поки не уточнила, якої саме.

Відомо, що номер у готелі він зняв 28 вересня. Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо також повідомив, що підозрюваний у масовому розстрілі 64-річний Стівен Педдок покінчив з собою ще до того, як в його номер увірвалася група захвату. Мотиви такого вчинку чоловіка встановлюються, інформує Reuters.

Як повідомляє NBC News, Педдок жив в селищі для людей похилого віку в місті Мескіт - це близько 130 кілометрів від Лас-Вегаса. Телеканал також повідомляє, що Паддок раніше був одружений і пережив розлучення, або якимось іншим чином розлучився зі своєю дружиною, хоча поки неясно, хто ця жінка. Педдок не був раніше судимий. У 2012 році він подав позов проти готелю Cosmopolitan Hotels & Resorts Inc. через "недбалість", але позов був відхилений судом, також поліція повідомила про незначні порушення водіння.

Поліція Лас-Вегаса опублікувала в Twitter фотографію жінки на ім'я Меріл Денлі, яку розшукували для допиту в зв'язку зі стріляниною в Лас Вегасі. Пізніше на брифінгу шериф міста описав її як "компаньйонку" стрілка.

Журналісти знайшли Денлі в соцмережах. На її сторінці в Facebook було безліч фото з дітьми і внуками, тепер її сторінка видалена. В описі профілю Данлі було зазначено "горда бабуся і мама, яка живе на повну". У соціальній мережі LinkedIn Денлі описувала себе як фахівця в індустрії казино та азартних ігор.

За даними поліції, Денлі 62 роки, вона жила зі стрільцем у Мескіте. Публічні дані показують, що вона жила в одному будинку зі Стівеном Педоком з січня 2017 року. Раніше, вона жила в тому ж штаті, в Неваді, а до цього - в Огайо, Арканзасі і Теннессі.

Очевидиця, яка відзначала на концерті своє 21-річчя, розповіла NBC, що перед виступом музиканта Джейсона Алдіна до людей, що стояли в першому ряду, підійшла жінка і сказала, що всі вони помруть після концерту.

