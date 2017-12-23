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Поліція назвала найбільш і найменш криміногенні райони Києва

Також у поліції розповіли, де було скоєно найбільше вбивств, зґвалтувань, розбійних нападів, пограбувань, крадіжок і викрадень транспортних засобів
Поліція назвала райони Києва, в яких упродовж 2017 року було скоєно найбільше і найменше злочинів.
Поліція назвала найбільш і найменш криміногенні райони Києва Фото: Getty Images

Як повідомили в поліції Києва на запит УНН, станом на кінець листопада найбільше правопорушень, а саме майже 10 тис., було скоєно в Деснянському районі Києва.

"Станом на 30.11.2017 року в Деснянському районі столиці було скоєно 9 тис. 564 злочинів, розкрито – 1 тис. 783. Найменш кримінальних районом виявився Подільський – 2 тис. 514 скоєних злочинів, 1 тис. 176 розкритих", – йдеться в повідомленні.

Також у поліції розповіли, що найбільше вбивств було скоєно в Дарницькому районі Києва (17 випадків), більше зґвалтувань – у Деснянському та Шевченківському (по 3 випадки); нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень – у Деснянському районі (27 випадків).

У Солом'янському районі сталося найбільше розбійних нападів (80 випадків), у Дніпровському – більше пограбувань (594 випадки), у Деснянському районі – крадіжок (5016 випадків), а в Дарницькому – більше викрадень транспортних засобів (243 випадків).


Фото: unn.com.ua


Фото: unn.com.ua

Нагадаємо, глава Нацполіціі Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.

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23 12 2017 21:30
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