Поліція не побачила слідів підпалу виноградників на Одещині
Правоохоронці розповіли, що сьогодні, 25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель села Шабо з заявою про те, що напередодні ввечері невідомі підпалили його виноградник. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
"Під час огляду встановлено, що територія, на якій сталася пожежа, знаходиться за межами населеного пункту. Зовні вона схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла. При цьому кущі винограду не пошкоджені. При огляді місця події сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин не виявлено. Подію зареєстровано у встановленому законом порядку.Триває перевірка", – повідомили в поліції.
Нагадаємо, французький винороб Крістоф Лакарен понад 10 років мешкає в Шабо. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково – на орендованій з 2007 року. За орендовану ділянку тривають земельні суперечки.
Фото: od.npu.gov.ua
У листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили виноградники Лакарена у Шабо.
16 січня 2017 року Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.
Сьогодні Лакарен заявив, що в п'ятницю, 24 серпня, ввечері його виноградники підпалили, і станом на суботу вже згоріло 20 га.
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