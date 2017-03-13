Поліція не виключає причетність до вбивства Шеремета бійців Нацгвардії, - Князєв

Розповідаючи про те, чому резонансний злочин досі не розкрито, голова Нацполіції заявив, що його готували люди, які ретельно підготувалися і максимально зменшили кількість своїх помилок

Правоохоронці розглядають в якості однієї з версій причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета бійців Національної гвардії України.

Відповідаючи на питання, чи випливає з того, що поліцейські просили доступ до телефонних дзвінків, що здійснюються з місця розташування бази полку "Азов", правоохоронці розглядають таку версію, Князєв відповів, що "у тому числі", заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв в інтерв'ю DW.

Говорячи про те, чому резонансний злочин досі не розкрито, голова Нацполіції заявив, що його готували люди, які ретельно підготувалися і максимально зменшили кількість своїх помилок. Вони ж є на відеозаписах, які були зібрані в перші три дні після вбивства журналіста, зазначив Князєв.

Весь цей час ми вивчали записи, перевірили величезну кількість інформації. Результати показали в лютому. Повірте, над розслідуванням цієї справи працює величезна кількість людей у поліції. Паралельно працює і тісно співпрацює з нами ще й цілий департамент СБУ. Однак весь негатив чомусь дістається нам", - сказав глава відомства, додавши, що в розслідуванні Нацполіція тісно співпрацює з СБУ.

Раніше повідомляли, що слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також осіб, які можуть бути свідками.

Зазначимо, що заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко розповів під час брифінгу, що слідство визначило пріоритетну версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.