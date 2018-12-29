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Поліція Нідерландів затримала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту

Деталі про підозрюваних та злочин, який вони готували, не повідомляються
У нідерландському місті Роттердам поліція 29 грудня затримала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту.
Поліція Нідерландів затримала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту поліція Нідерландів

"Їх (затриманих - ред.) підозрюють у причетності до підготовки терористичного злочину", - йдеться у заяві поліції, повідомляє DW.

Як зазначається, антитерористичні підрозділи та поліція заарештували чоловіків і провели обшуки в місцях, де вони були затримані.

Деталі про підозрюваних та злочин, який вони готували, не повідомляються.

Правоохоронці під час розслідування мають намір сфокусуватися передусім на природі та масштабі терористичної загрози.

Як відомо, Нідерланди оминули великі терористичні атаки на кшталт скоєних у Бельгії, Франції чи Німеччині. Проте, у червні поліція країни затримала двох чоловіків марокканського походження, яких підозрюють у підготовці нападів, зокрема у Роттердамі та у Франції.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.

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29 12 2018 20:59
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