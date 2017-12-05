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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція обіцяє співпрацювати із журналістами у справі Шеремета

Правоохоронці достатньо ретельно вивчили те, що викладено у фільмі "Вбивство Павла"
Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.
Поліція обіцяє співпрацювати із журналістами у справі Шеремета Павло Шеремет. Фото: скріншот

Про це в коментарі Громадському розповіли журналісти "Слідства.Інфо" Анна Бабінець і Дмитро Гнап, які є співавторами фільму-розслідування "Вбивство Павла".

"Ми не можемо розкривати, про що була зустріч. Одне вже можна сказати – позитив є і в самій зустрічі, і в тому, що ми попередньо домовились співпрацювати і обмінюватись, можливо, якимись даними, які можуть допомогти їм, і, можливо, щось нам повідомлять як журналістам", – сказав Гнап.

Крім того, очільник Нацполіції підтвердив журналістам, що оперативна група збиралась і переглядала фільм-розслідування "Вбивство Павла".

"Вони достатньо ретельно вивчили те, що викладено у фільмі. І зараз ми спілкуємось про те, яким саме чином ми могли б співпрацювати. Наразі ще не вирішено, якій формі буде ця співпраця", – зауважила Бабінець.

Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.

В свою чергу, у Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко був звільнений зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року.

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12 05 2017 23:25
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