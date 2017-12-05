Поліція обіцяє співпрацювати із журналістами у справі Шеремета
Про це в коментарі Громадському розповіли журналісти "Слідства.Інфо" Анна Бабінець і Дмитро Гнап, які є співавторами фільму-розслідування "Вбивство Павла".
"Ми не можемо розкривати, про що була зустріч. Одне вже можна сказати – позитив є і в самій зустрічі, і в тому, що ми попередньо домовились співпрацювати і обмінюватись, можливо, якимись даними, які можуть допомогти їм, і, можливо, щось нам повідомлять як журналістам", – сказав Гнап.
Крім того, очільник Нацполіції підтвердив журналістам, що оперативна група збиралась і переглядала фільм-розслідування "Вбивство Павла".
"Вони достатньо ретельно вивчили те, що викладено у фільмі. І зараз ми спілкуємось про те, яким саме чином ми могли б співпрацювати. Наразі ще не вирішено, якій формі буде ця співпраця", – зауважила Бабінець.
Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.
Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.
В свою чергу, у Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко був звільнений зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року.
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