Поліція обшукала оцінювача "рюкзаків Авакова" та вилучила матеріали справи

Вилучені там ноутбук, жорсткі диски, копію паспорта, статут "Надії", матеріали експертних досліджень та інші документи теж арештували

Національна поліція провела обшуки в експерта, яка оцінювала так звані "рюкзаки Авакова".

Про це свідчить ухвала Хмельницького міськрайонного суду, який арештував документи, вилучені під час обшуку.

Обшук відбувся 8 листопада у київському офісі ТОВ "Бюро судових експертиз "Надія".

Серед майна, яке вилучила поліція, були зокрема "зшиті документи з обкладинкою з написом "матеріали кримінального провадження №42015000000001349 від 07.07.2015" на 165 арк".

Саме в рамках цього провадження НАБУ розслідувало так звані "рюкзаки Авакова" – закупівлю рюкзаків для потреб армії, в якій фігурував син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також 8 листопада правоохоронці провели обшук за адресою, де зареєстрована фірма, та ще в одній столичній квартирі.

Вилучені там ноутбук, жорсткі диски, копію паспорта, статут "Надії", матеріали експертних досліджень та інші документи теж арештували.

Справу, в якому фігурує бюро "Надія", порушили у червні 2018 року. Поліція Хмельницької області підозрює, що її директорка "проводила товарознавчі експертизи, у висновках яких свідомо занижувала вартість обєктів дослідження".

Протягом 2011-2016 вона працювала у центрі правової допомоги "Правозахист".

"Правозахисту" нібито замовляли експертизи із заниженою вартістю майна. Серед замовників поліція називає, зокрема, службових осіб Міноборони.

Слідство вважає, що це призвело до матеріальних збитків державі та окремим підприємствам у 396 075 гривень.

У 2016 році одна з працівниць "Правозахисту" створила ТОВ "Бюро судових експертиз "Надія" та продовжила проводити товарознавчі експертизи.

Ймовірно, йдеться про Надію Бугрову, яка значиться єдиним засновником та керівником фірми.

Журналісти намагалась отримати коментар жінки, однак номер її телефону наразі недоступний, на повідомлення у соцмережі Бугрова поки не відповіла.

У червні 2018 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що МВС тисне на експертів зі справи "рюкзаків Авакова".

Тоді він повідомив, що на одного з експертів, який досліджував якість рюкзаків, зареєстрували кримінальне провадження, в якому значиться, що він нібито підробив висновок про неналежну якість вказаних рюкзаків.

Пізніше Ситник розповів журналістам, що йдеться про Надію Бугрову з ТОВ "Бюро судових експертиз "Надія".

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".

5 квітня 2018 року правоохоронці повідомили, що завершили досудове розслідування щодо всіх трьох підозрюваних.

Однак, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ту частину справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурують син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков і екс-заступник голови МВС Сергій Чеботар. Постанова суду закриває справу, знімає всі запобіжні заходи та повертає всі арештовані раніше речі.

Останньому підозрюваному у так званій "справі рюкзаків" про розкрадання коштів Володимиру Литвину пом'якшили статтю обвинувачення. Його засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.