Поліція Одещини упіймала вбивцю жінки та дитини в Овідіополі

Поліція вдень 30 грудня затримала жителя Овідіополя, Одеської області, Дмитра Погорєлова, якого підозрюють у жорстокому вбивстві жінки і її дворічної доньки, двох підпалах і спробі теракту в Одесі.

Його спіймали в районі села Роксолани на березі Дністровського лиману і повезли в Овідіопольський райвідділ. Про це повідомили "Думской" у прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області.

Чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт: "Я хочу, щоб Одеса боялася". На вбивство він пішов усвідомлено, але мотиви озвучувати відмовляється.

Нагадаємо, 29 грудня поліцейським надійшло повідомлення про загорання одного з будинків в смт. Овідіополь. Під час перевірки вказаної інформації в одній з кімнат було виявлено обгорілий жіночий труп, в іншій – тіло дитини. Обидва трупи були відрубаними головами.