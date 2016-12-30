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Поліція Одещини упіймала вбивцю жінки та дитини в Овідіополі

Чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт
Поліція вдень 30 грудня затримала жителя Овідіополя, Одеської області, Дмитра Погорєлова, якого підозрюють у жорстокому вбивстві жінки і її дворічної доньки, двох підпалах і спробі теракту в Одесі.
Поліція Одещини упіймала вбивцю жінки та дитини в Овідіополі Фото:npu.gov.ua

Його спіймали в районі села Роксолани на березі Дністровського лиману і повезли в Овідіопольський райвідділ. Про це повідомили "Думской" у прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області.

Чоловік підтвердив поліцейським, що хотів влаштувати теракт: "Я хочу, щоб Одеса боялася". На вбивство він пішов усвідомлено, але мотиви озвучувати відмовляється.

Нагадаємо, 29 грудня поліцейським надійшло повідомлення про загорання одного з будинків в смт. Овідіополь. Під час перевірки вказаної інформації в одній з кімнат було виявлено обгорілий жіночий труп, в іншій – тіло дитини. Обидва трупи були відрубаними головами.

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30 12 2016 14:50
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