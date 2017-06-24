Поліція Одеси почала розслідування за фактом нападу на активістку Підпалу
Як повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне нанесення легких тілесних ушкоджень").
"Правоохоронці сприймають це цілком серйозно, усі розуміють, як важливо встановити причетних осіб, а головне мотиви. Наразі тривають невідкладні слідчі дії в провадженні за ознаками ст. 125 ККУ, прямо зараз оперативно слідча группа вилучає відео з камер району, де стався напад. Хід слідства під особистим контролем керівництва ГУ НП", – повідомив Форостяк.
За словами активіста Владислава Балинського, на Світлану чатували двоє на розі вулиць Ковальської та Тираспольської о 13:30-14:00.
"Один залишився за кермом заведеного мопеда, другий спочатку покликав, потім схопив за руку, розвернув і забризкав обличчя з балончика. Потім заштовхав у кут арочного в'їзду і почав бити кулаками по обличчю", – повідомив Балинський.
За його словами, коли Підпала впала, нападник разом зі спільником зник на мопеді в невідомому напрямку. Потерпілу доставили до лікарні.
За попередніми даними, у Підпалої закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин і окістя лобової частини голови, велика гематома.
Нагадаємо, сьогодні в центрі Одеси невідомі побили активістку Підпалу.
Підпала бере участь у різних акціях протесту, спрямованих проти знищення зелених зон та забудови узбережжя Чорного моря в Одесі. Вона також є активною учасницею незалежного розслідування, яке проводить громадська комісія "Група 2 травня", створена в 2014 році після масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб.
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