Поліція Одеси затримала 19 осіб за участь у масовій бійці на будові в Аркадії
Нападники зчинили бійку з учасниками акції із застосуванням сльозогінного газу. За попередніми даними, в результаті постраждала одна людина. Чоловіка доправили в лікарню для надання медичної допомоги, повідомляють на сайті поліції.
Фото: Думская
"З місця події в Приморський відділ поліції доправлено 19 осіб. Проводяться невідкладні заходи, спрямовані на встановлення обставин події, всіх її учасників і надання правової оцінки діям кожного", - уточнили в поліції.
Фото: Думская
За інформацією видання "Думская", "охоронці"-нападники є учасниками військово-патріотичного клубу "Айдар-Одеса" і промерської організації "Самооборона", яка розкололася. Дехто з них охороняв мера Геннадія Труханова в Києві на суді.
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