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Поліція Одеси затримала 19 осіб за участь у масовій бійці на будові в Аркадії

Вони напали на учасників акції проти будівництва на Гагарінському плато
У четвер, 29 листопада, біля будівельного майданчика на Гагарінському плато в Одесі на місцевих жителів, які виступають проти будівництва, накинулися близько 20 невідомих.
Поліція Одеси затримала 19 осіб за участь у масовій бійці на будові в Аркадії Фото: dumskaya.net

Нападники зчинили бійку з учасниками акції із застосуванням сльозогінного газу. За попередніми даними, в результаті постраждала одна людина. Чоловіка доправили в лікарню для надання медичної допомоги, повідомляють на сайті поліції.


Фото: Думская

"З місця події в Приморський відділ поліції доправлено 19 осіб. Проводяться невідкладні заходи, спрямовані на встановлення обставин події, всіх її учасників і надання правової оцінки діям кожного", - уточнили в поліції.


Фото: Думская

За інформацією видання "Думская", "охоронці"-нападники є учасниками військово-патріотичного клубу "Айдар-Одеса" і промерської організації "Самооборона", яка розкололася. Дехто з них охороняв мера Геннадія Труханова в Києві на суді.

 
 
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29 11 2018 17:21
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