Ймовірного спільника вбивці Вороненкова оголосили в розшук

Прокуратура Києва не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця

Національна поліція розшукує Ярослава Левенця, якого ЗМІ називають спільником вбивці колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це свідчить розділ "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС.

Згідно із повідомленням, 31-річний Левенець зник 24 березня. Дозвіл на його розшук Солом’янське управління поліції Києва отримало від суду.

Стаття, за якою розшукують Левенця, не пов'язана безпосередньо із вбивством. Це – стаття 263 Кримінального кодексу "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Фото: Ярослав Левенець/ wanted.mvs.gov.ua

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що у вбивці Вороненкова Павла Паршова був спільник – колишній боєць "Правого сектора" Ярослав Левенець.

Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.