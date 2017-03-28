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Ймовірного спільника вбивці Вороненкова оголосили в розшук

Прокуратура Києва не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця
Національна поліція розшукує Ярослава Левенця, якого ЗМІ називають спільником вбивці колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.
Ймовірного спільника вбивці Вороненкова оголосили в розшук Фото:скріншот wanted.mvs.gov.ua

Про це свідчить розділ "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС.

Згідно із повідомленням, 31-річний Левенець зник 24 березня. Дозвіл на його розшук Солом’янське управління поліції Києва отримало від суду.

Стаття, за якою розшукують Левенця, не пов'язана безпосередньо із вбивством. Це – стаття 263 Кримінального кодексу "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Фото: Ярослав Левенець/ wanted.mvs.gov.ua

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що у вбивці Вороненкова Павла Паршова був спільник – колишній боєць "Правого сектора" Ярослав Левенець.

Зазначимо, Прокуратура Києва, якій передано кримінальне провадження про вбивство екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова, не коментує даних про розшук нібито спільника вбивці політика - Ярослава Левенця.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Убитого в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

 

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28 03 2017 17:14
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