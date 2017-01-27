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Поліція охорони обчистила будинок в Княжичах після грабіжників, - Луценко

Луценко розповів нові подробиці у справі стрілянини між силовиками в Княжичах
Генеральний прокурор України Юрій Луценко уточнив, що саме працівники поліції охорони після бандитів виносили з будинку - спиртне.
Поліція охорони обчистила будинок в Княжичах після грабіжників, - Луценко Фото: 112.ua

Про це він повідомив ТСН

У свою чергу в керівництві поліції охорони кажуть - за їх інформацією оперативники в дім без господаря не заходили, лише оглядали двір.

І додали, що загиблі правоохоронці завжди гідно несли службу. Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби.

Зазначимо, що Нацполіція завершила службове розслідування і готова притягнути до дисциплінарної відповідальності винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.

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