Поліція оприлюднила фото другого можливого учасника нападу на Гандзюк

Поліція попросила допомоги у громадськості для встановлення особи можливого другого учасника нападу

Національна поліція оприлюднила фото можливого другого учасника нападу на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Зокрема, оприлюднений скріншот із камер відеоспостереження в супермаркеті, на якому видно можливого підозрюваного. Світлину чоловіка опублікували для пришвидшення встановлення його особи, повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, йдеться на сайті відомства.

"Саме цей громадянин, за версією слідства, має відношення до вказаного правопорушення. Тож ми просимо у громадськості допомоги у встановленні його особи", ­– зазначив Сергій Князєв.

Наразі правоохоронці отримали матеріали щодо підозри конкретної особи, тож для її встановлення поліція проводить комплекс оперативних заходів.

Інформацію, яка може допомогти у встановленні особи зловмисника громадяни можуть надавати по спецлінії "102" або ж у найближчому підрозділі поліції.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.

3 серпня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Херсонський міський суд обрав підозрюваному у замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.