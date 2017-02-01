Поліція оприлюднила фото підозрюваного у скоєні теракту в Стамбулі

Опубліковано нові фото ймовірного підозрюваного в скоєнні теракту в Стамбулі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Раніше була опублікована ще одна фотографія з камер спостереження. У цій справі затримано вже вісьмох осіб.

ЗМІ повідомляли, що нападник, що влаштував стрілянину у нічному клубі Стамбула на вечірці з нагоди Нового року, є членом ісламського руху у Східному Туркестані.

Нагадаємо, в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Згодом бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за скоєння теракту.