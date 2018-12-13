Поліція оприлюднила ім’я та фото підозрюваного у стрілянині у Страсбурзі

Французька поліція офіційно оприлюднила ім’я підозрюваного, якого розшукують у зв’язку зі стріляниною у Страсбурзі.

Поліція підтвердила інформацію ЗМІ, що розшукує 29-річного місцевого жителя Шеріфа Шекатта. Правоохоронці повідомили, що кожен, хто побачить "небезпечного" підозрюваного, не повинен підходити до нього, а замість цього необхідно зателефонувати на "гарячу лінію", повідомляє ВВС.

Сотні поліцейських, солдатів та прикордонників по обидві сторони франко-німецького кордону намагаються знайти підозрюваного.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер розповів парламенту, що понад 700 співробітників сил безпеки розшукують Шекатта, який був поранений під час перестрілки із солдатами, які патрулювали Різдвяний ринок у Страсбурзі під час нападу.

Німецька поліція поблизу кордону також проводить пошуки після того, як заступник міністра внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс визнав, що підозрюваний вже міг залишити територію Франції.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.