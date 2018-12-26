CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 12:00 26 грудня через снігопад в Україні заблоковано рух по трасах державного значення в ряді областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція опублікувала карту доріг, перекритих через негоду
Рух транспорту обмежено через снігові перемети та ожеледиці
Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan
На карті позначена актуальна інформація про обмеження руху на дорогах державного значення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Раніше повідомляли, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.
Також, в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.
Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 12 2018 14:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"