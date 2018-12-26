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Поліція опублікувала карту доріг, перекритих через негоду

Рух транспорту обмежено через снігові перемети та ожеледиці
Станом на 12:00 26 грудня через снігопад в Україні заблоковано рух по трасах державного значення в ряді областей.
Поліція опублікувала карту доріг, перекритих через негоду Фото:facebook.com/volodymyr.omelyan

На карті позначена актуальна інформація про обмеження руху на дорогах державного значення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua


Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Раніше повідомляли, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.

Також, в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.

Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.

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26 12 2018 14:45
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