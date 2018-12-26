Поліція опублікувала карту доріг, перекритих через негоду

Рух транспорту обмежено через снігові перемети та ожеледиці

Станом на 12:00 26 грудня через снігопад в Україні заблоковано рух по трасах державного значення в ряді областей.

На карті позначена актуальна інформація про обмеження руху на дорогах державного значення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.



Фото: facebook.com/mvs.gov.ua



Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Раніше повідомляли, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.

Також, в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.

Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.