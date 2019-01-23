Поліція отримала вже понад 200 заяв про виборчі порушення

Більшість із цих заяв були зареєстровані у Києві – 25 повідомлень

Національна поліція України зафіксувала вже 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з питань забезпечення правопорядку та безпеки під час проведення виборів Президента України 2019, інформує Департамент комунікації Нацполіції України.

“Загалом станом на сьогодні територіальними органами Національної поліції зареєстровано 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом”, - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що більшість із цих заяв були зареєстровані у Києві – 25 повідомлень, Дніпропетровській області – 21, Закарпатській – 20 та у Полтавській області – 17 повідомлень.

Згідно з повідомленням, учасники робочої групи обговорили питання процесу реєстрації повідомлень та заяв громадян про вчинення порушень виборчого законодавства. Також йшлося про заходи, які вживає Національна поліція для відповідного реагування на ці повідомлення.

Окрім того, учасники групи обговорили хід розслідування відкритих кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом.

"Наголошую на своєчасності надання інформації про всі порушення, які фіксуються в ході виборчого процесу. Акцентую вашу увагу на необхідності оперативного обміну інформацією між всіма службами Національної поліції", – підкреслив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Додамо, що партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента, запланованих на 31 березня.

У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.