Поліція передала до суду справи лжесвідків ДТП з Димінським
Як повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України ввечері, 20 серпня, слідчі завершили досудове розслідування за фактом завідомо неправдивих показів трьох учасників ДТП поблизу села Ямельня у Львівській області. Йдеться про аварію, яка сталася в серпні 2017 року і в якій підозрюють президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського. Тоді загинула 31-річна жінка-водій. Провину за це взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ.
Також зараз завершується розслідування справи щодо четвертого учасника цієї автопригоди, повідомив сьогодні голова Нацполіції Сергій Князєв. Він зазначив, що в червні цього року з кримінального провадження за фактом ДТП на Львівщині було виділено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України – за фактом завідомо неправдивого показання свідка під час провадження досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.
"Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду – щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи – розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду – також за неправдиві покази", – зазначив очільник Нацполіції.
Ще один, п'ятий учасник пригоди, який за версією слідства є основним винуватцем ДТП, тобто власне Петро Димінський, оголошений в розшук та наразі перебуває за межами держави.
Нагадаємо, в березні 2018 року Апеляційний суд Києва залишив заочний арешт Димінського в силі.
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