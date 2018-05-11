Поліція передала в СБУ ще одну справу про вбивство Гандзюк

У поліції кажуть, що слідство щодо п'яти ймовірних виконавців та організаторів завершене

Національна поліція передала до Служби безпеки провадження щодо ймовірних виконавців вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Рішення про передачу провадження ухвалила Генпрокуратура 5 листопада.

"В межах повноважень Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи", – повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

У поліції кажуть, що слідство щодо п'яти ймовірних виконавців та організаторів завершене.

У свою чергу, СБУ веде ще одне розслідування щодо встановлення замовників злочину.

Як пояснила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган, наразі обидві справи, щодо виконавців та щодо замовників, перебувають в СБУ.

"Швидше за все, вони будуть об’єднані в одне провадження", – уточнила Сарган.