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Поліція передала в СБУ ще одну справу про вбивство Гандзюк

У поліції кажуть, що слідство щодо п'яти ймовірних виконавців та організаторів завершене
Національна поліція передала до Служби безпеки провадження щодо ймовірних виконавців вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Поліція передала в СБУ ще одну справу про вбивство Гандзюк Фото: соцмережі

Рішення про передачу провадження ухвалила Генпрокуратура 5 листопада.

"В межах повноважень Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи", – повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

У поліції кажуть, що слідство щодо п'яти ймовірних виконавців та організаторів завершене.

У свою чергу, СБУ веде ще одне розслідування щодо встановлення замовників злочину.

Як пояснила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган, наразі обидві справи, щодо виконавців та щодо замовників, перебувають в СБУ.

"Швидше за все, вони будуть об’єднані в одне провадження", – уточнила Сарган.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

 

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05 11 2018 12:55
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