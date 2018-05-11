Поліція передала в СБУ ще одну справу про вбивство Гандзюк
Рішення про передачу провадження ухвалила Генпрокуратура 5 листопада.
"В межах повноважень Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи", – повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.
У поліції кажуть, що слідство щодо п'яти ймовірних виконавців та організаторів завершене.
У свою чергу, СБУ веде ще одне розслідування щодо встановлення замовників злочину.
Як пояснила "Українській правді" речниця генпрокурора Лариса Сарган, наразі обидві справи, щодо виконавців та щодо замовників, перебувають в СБУ.
"Швидше за все, вони будуть об’єднані в одне провадження", – уточнила Сарган.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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