Поліція перекрила райони в Солсбері через нове отруєння

Британська поліція перекрила ряд районів в містах Солсбері й Еймсбері в зв'язку з отруєнням двох людей невідомою речовиною.

"Поліція перекрила райони в Солсбері й Еймсбері у Вілтширі в той час, як двоє людей борються за життя після контакту з невідомою речовиною", - інформує Independent.

Потерпілі (чоловік і жінка) перебувають в критичному стані в районному госпіталі в Солсбері. На цей момент поліції невідомо, чи було скоєно злочин в Еймсбері, однак перекриті райони, де ці люди побували за кілька годин до того, як втратили свідомість.

За словами поліцейського комісара Уїлтшира Ангуса Макферсона, поки немає підстав вважати, що цей інцидент якось пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Підрозділ по боротьбі з тероризмом бере участь у розслідуванні інциденту, повідомила у середу поліція Лондона, інформує Reuters.

"З огляду на нещодавні події у Солсбері, співробітники контр терористичної мережі правцюють спільно з колегами з поліції Вілтшира у зв’язку з інцидентом в Еймсбері", - йдеться у заяві.

"Як заявила поліція Вілтшира, вони неупереджено вивчають обставини інциденту", - додали у поліції.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.