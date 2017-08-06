Поліція перекваліфікувала вибух біля посольства США в "злісне хуліганство"
"Факт вибуху біля посольства США в Києві перекваліфіковано в злісне хуліганство", - повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, інформує "112.Україна!".
Він зазначив, що після проведення додаткового огляду місця події на території Посольства США в Україні поліція вбачає в цьому інциденті ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
"Предмет, який кинули на територію посольства, не міг заподіяти нікому шкоди. У зв'язку з цим прийнято рішення про остаточну кваліфікацію цієї події як злісне хуліганство", – підкреслив глава поліції.
Він також додав, що контроль за розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні покладено на Головне слідче управління та Департамент карного розшуку Національної поліції України.
В рамках даного кримінального провадження для об'єктивного дослідження обставин події Службою безпеки України за окремим дорученням органу досудового розслідування відпрацьовується версія про можливе вчинення злочину з терористичною метою.
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