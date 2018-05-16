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Поліція перевіряє, чому речі загиблих під Іловайськом бійців зберігалися закопаними на фермі

На місці події працюють слідчі Слідчого управління, які описують вилучених речей
Поліція Дніпропетровської області створила комісію для розслідування всіх обставин неналежного зберігання речей український військових, загиблих у 2014 році під Іловайськом.
Поліція перевіряє, чому речі загиблих під Іловайськом бійців зберігалися закопаними на фермі Фото: facebook.com/NikolayKolesnyk

Як розповіли в поліції Дніпропетровської області, повідомлення про виявлення волонтерами 36 мішків з особистими речами загиблих в "Іловайському котлі" бійців надійшло до правоохоронців учора, 15 травня, близько 14:00.

"Виїздом на місце слідчо-оперативної групи Новокодацького відділення поліції м. Дніпра встановлено, що під шаром ґрунту знаходяться речові докази за кримінальною справою, яка була відкрита за ст. 348 Кримінального кодексу України у 2014 році", – зазначили в поліції.

Там стверджують, що у 2014 році речові докази були передані на зберігання до фермерського господарства "у зв'язку з відсутністю приміщення з відповідними санітарними нормами у відділенні поліції".

"З яких причин упродовж тривалого терміну за вказаними речовими доказами не було прийнято законного рішення, встановить службова перевірка", – пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, волонтери виявили на території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області десятки мішків з речами загиблих українських бійців.

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16 05 2018 22:55
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