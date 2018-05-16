Поліція перевіряє, чому речі загиблих під Іловайськом бійців зберігалися закопаними на фермі

Поліція Дніпропетровської області створила комісію для розслідування всіх обставин неналежного зберігання речей український військових, загиблих у 2014 році під Іловайськом.

Як розповіли в поліції Дніпропетровської області, повідомлення про виявлення волонтерами 36 мішків з особистими речами загиблих в "Іловайському котлі" бійців надійшло до правоохоронців учора, 15 травня, близько 14:00.

"Виїздом на місце слідчо-оперативної групи Новокодацького відділення поліції м. Дніпра встановлено, що під шаром ґрунту знаходяться речові докази за кримінальною справою, яка була відкрита за ст. 348 Кримінального кодексу України у 2014 році", – зазначили в поліції.

Там стверджують, що у 2014 році речові докази були передані на зберігання до фермерського господарства "у зв'язку з відсутністю приміщення з відповідними санітарними нормами у відділенні поліції".

"З яких причин упродовж тривалого терміну за вказаними речовими доказами не було прийнято законного рішення, встановить службова перевірка", – пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, волонтери виявили на території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області десятки мішків з речами загиблих українських бійців.