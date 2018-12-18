Поліція перевірить смерть львівського активіста

Правоохоронці, грунтуючись на телефонному дзвінку очевидця, стверджують про спробу самогубства. Натомість близькі друзі активіста припускають, що мова йде про вбивство, інформує Zaxid.net.

"16 грудня о 13:10 на оперативну лінію 102 до поліції від очевидця події надійшло повідомлення про те, що чоловік у місті Червоноград намагається покінчити життя самогубством… Особу чоловіка встановлено – ним виявився 53-річний львів’янин – від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні", – йдеться у повідомленні поліції, поширеному 17 грудня.

У повідомленні правоохоронців не вказане прізвище загиблого, але в поліції підтвердили виданню, що мова йде про Коцюрубу.

За фактом смерті 53-річного активіста відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Варто зауважити, що поліція завжди відкриває провадження за цією статтею, навіть у випадку самогубства. Як правило, після підтвердження факту самогубства такі провадження просто закривають.

Тим часом з'явилися припущення, що Коцюруба був убитий. Про це повідомили відразу кілька давніх його знайомих.

"Зараз з‘являється інформація, що це може бути не раптова природня смерть. Звертаюся до Генерального прокурора України, аби він взяв справу під особистий контроль. Правда про смерть Ігоря має бути встановлена, винні - жорстко покарані. Смерть громадських активістів стає безкарним масовим явищем?", – написала 17 грудня голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.