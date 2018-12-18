Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Поліція перевірить смерть львівського активіста

Обставини смерті 53-річного Ігора Коцюруби можуть свідчити про вбивство
Поліція Львівщини з’ясовує обставини несподіваної смерті відомого львівського активіста Ігоря Коцюруби 16 грудня.
Поліція перевірить смерть львівського активіста Фото: з вільних джерел

Правоохоронці, грунтуючись на телефонному дзвінку очевидця, стверджують про спробу самогубства. Натомість близькі друзі активіста припускають, що мова йде про вбивство,  інформує Zaxid.net.

"16 грудня о 13:10 на оперативну лінію 102 до поліції від очевидця події надійшло повідомлення про те, що чоловік у місті Червоноград намагається покінчити життя самогубством… Особу чоловіка встановлено – ним виявився 53-річний львів’янин – від отриманих тілесних ушкоджень він помер у лікарні", – йдеться у повідомленні поліції, поширеному 17 грудня.

У повідомленні правоохоронців не вказане прізвище загиблого, але в поліції підтвердили виданню, що мова йде про Коцюрубу.

За фактом смерті 53-річного активіста відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Варто зауважити, що поліція завжди відкриває провадження за цією статтею, навіть у випадку самогубства. Як правило, після підтвердження факту самогубства такі провадження просто закривають.

Тим часом з'явилися припущення, що Коцюруба був убитий. Про це повідомили відразу кілька давніх його знайомих.

"Зараз з‘являється інформація, що це може бути не раптова природня смерть. Звертаюся до Генерального прокурора України, аби він взяв справу під особистий контроль. Правда про смерть Ігоря має бути встановлена, винні - жорстко покарані. Смерть громадських активістів стає безкарним масовим явищем?", – написала 17 грудня голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

Голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк, який товаришував з Коцюрубою з часів першої студентської Революції на граніті, також стверджує, що сталося вбивство (через годину Салюк видалив свій пост).

У Червоноградській центральній міській лікарні за номером телефону головного лікаря Zaxid.net підтвердили, що Коцюрубу привезли з перерізаним горлом. Він помер у реанімації, оскільки "рана була несумісна із життям".

Львівський хірург, колишній член Студентського братства Андрій Кіштяк заперечив поширену раніше версію про інфаркт міокарда. Він повідомив, що Коцюруба потрапив до лікарні з двома різаними ранами шиї і помер від втрати крові.

53-річний Ігор Коцюруба був активним учасником Студентського братства Львівщини кінця 80-х років, брав участь у першій студентській Революції на граніті, був комендантом наметового містечка на Майдані під час Помаранчевої революції, активним учасником Революції Гідності.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2018 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.