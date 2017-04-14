Поліція підозрює директора філії "Укртрансгазу" у виведенні 340 млн грн
Про це стало відомо з ухвал Шевченківського райсуду Києва, інформують "Наші Гроші".
За даними слідства, директор "УкрСТК", керівник "ВРТП "Укргазенергосервіс" та ще одна людина, створили злочинну схему привласнення в 2014-2016 роках бюджетних коштів під час проведення тендерів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів було "УкрСТК".
Таким чином, фірма отримала замовлення на 340 млн гривень.
Поліція стверджує, що "УкрСТК" завищило вартість запчастин та поставило їх держпідприємству не в повному обсязі.
Як зазначається, частину отриманих за результатами тендерів грошей – 57 млн грн, фірма перерахувала на рахунки сумнівних суб’єктів господарської діяльності: ТОВ "Укрпроміновація", ТОВ "Магістральне будівництво", ПАТ "Факел", ТОВ "ВІП Стандарт", ТОВ "МГ Груп", ТОВ "Промоушн-Груп", ТОВ "Антстрой Плюс", ТОВ "Сантаун", ТОВ "СВ Альтера Київ".
Нагадаємо, що прокуратура міста Києва підозрює, що ТОВ "НВП "Горизонт" злочинним шляхом отримало від ПАТ "Укртрансгаз" 32,61 млн грн. за інженерно-геодезичні роботи, що в подальшому призвело до розкрадання 30,23 млн грн. державних коштів.
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