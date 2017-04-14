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Поліція підозрює директора філії "Укртрансгазу" у виведенні 340 млн грн

Частину отриманих за результатами тендерів грошей фірма перерахувала на рахунки сумнівних суб’єктів господарської діяльності
Поліція підозрює керівника філії "Виробниче ремонтно-технічне підприємство "Укргазенергосервіс" ПАТ"Укртрансгаз" в причетності до махінацій на тендерах ТОВ "Український сучасний турбінний комплекс" на сумму 340 мільйонів гривень.
Поліція підозрює директора філії "Укртрансгазу" у виведенні 340 млн грн Фото: з вільних джерел

Про це стало відомо з ухвал Шевченківського райсуду Києва, інформують "Наші Гроші".

За даними слідства, директор "УкрСТК", керівник "ВРТП "Укргазенергосервіс" та ще одна людина, створили злочинну схему привласнення в 2014-2016 роках бюджетних коштів під час проведення тендерів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за результатами яких переможцем торгів було "УкрСТК".

Таким чином, фірма отримала замовлення на 340 млн гривень.

Поліція стверджує, що "УкрСТК" завищило вартість запчастин та поставило їх держпідприємству не в повному обсязі.

Як зазначається, частину отриманих за результатами тендерів грошей – 57 млн грн, фірма перерахувала на рахунки сумнівних суб’єктів господарської діяльності: ТОВ "Укрпроміновація", ТОВ  "Магістральне будівництво", ПАТ "Факел", ТОВ "ВІП Стандарт", ТОВ "МГ Груп", ТОВ "Промоушн-Груп", ТОВ "Антстрой Плюс", ТОВ "Сантаун", ТОВ "СВ Альтера Київ".

Нагадаємо, що прокуратура міста Києва підозрює, що ТОВ "НВП "Горизонт" злочинним шляхом отримало від ПАТ "Укртрансгаз" 32,61 млн грн. за інженерно-геодезичні роботи, що в подальшому призвело до розкрадання 30,23 млн грн. державних коштів.

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14 04 2017 16:38
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