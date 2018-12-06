Поліція підозрює миколаївського школяра у причетності до отруєння 36 дітей

Згідно з повідомленням поліції, хлопець зізнався, що розпилив у приміщенні вбиральні навчального закладу перцевий балончик не навмисно, а через власну необережність.

Про госпіталізацію до медичного закладу з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості 36-х учнів загальноосвітньої школи № 6 стало відомо 21 травня. Діти скаржилися на першіння в горлі, сльозотечу та головний біль.

Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області почали розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство".

"Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному. У присутності дідуся правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність", – розповідають у поліції.

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомили про підозру. Досудове слідство триває.