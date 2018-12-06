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Поліція підозрює миколаївського школяра у причетності до отруєння 36 дітей

Хлопець зізнався, що розпилив речовину з перцевого балончика у шкільній вбиральні
Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції з'ясували, що до інциденту з отруєнням дітей у миколаївській загальноосвітній школі № 6, який стався 21 травня, причетний 16-річний юнак.
Поліція підозрює миколаївського школяра у причетності до отруєння 36 дітей Фото: gettyimages.com

Згідно з повідомленням поліції, хлопець зізнався, що розпилив у приміщенні вбиральні навчального закладу перцевий балончик не навмисно, а через власну необережність.

Про госпіталізацію до медичного закладу з діагнозом гостре отруєння невідомою речовиною середньої тяжкості 36-х учнів загальноосвітньої школи № 6 стало відомо 21 травня. Діти скаржилися на першіння в горлі, сльозотечу та головний біль.

Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області почали розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство".

"Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному. У присутності дідуся правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність", – розповідають у поліції.

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомили про підозру. Досудове слідство триває.

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12 06 2018 20:55
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