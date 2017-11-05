Поліція пішла на штурм офісу "ОУН" через особу з гранатометом у вікні будівлі, - Аваков ВІДЕО ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що поліція пішла на штурм офісу "руху ОУН" 9 травня в Києві, тому що в одному з вікон помітили людину з гранатометом.

"У момент, коли збирався натовп, поліцейські побачили, що в вікні офісу "ОУН" стоїть конкретна людина в камуфляжній масці і у нього на плечі гранатомет. Потрібно було приймати рішення, і поліцейські його прийняли - увійти в приміщення і локалізувати цю проблему. Тому був знайдений цей тубус, він був порожній, але ми не могли знати, порожній він чи готується постріл", - заявив Аваков на засіданні Кабміну в четвер.

Нагадаємо, що маршрут акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" в Києві пролягав повз офіс Добровольчого руху "ОУН" на вул. Мазепи. Лідер "ОУН" Микола Коханівський обіцяв зірвати акцію. Щоб не допустити цього, поліція затримала 27 осіб в офісі "ОУН". На них склали протоколи про адміністративні правопорушення та відпустили. Одного з учасників "ОУН" взяли під арешт.