Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на військового у Києві

Головне управління Національної поліції в Києві розслідує напад на ветерана антитерористичної операції Дмитра Вербича як хуліганство.

"За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі", - сказано в повідомленні прес-служби поліції.

Працівники поліції опитали свідків і очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження. Зараз правоохоронці розшукують нападників.

Як повідомляв iPress.ua, у Києві невідомі напали з ножем на військового Дмитра Вербича. За інформацією депутата Роменської міської ради, волонтера Валентина Бондаренка, четверо людей із закритими обличчями вдарили Вербичу ножем у нижню частину спини, а потім застосували проти нього сльозогінний газ.