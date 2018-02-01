Поліція погодилася на громадський контроль у розслідуванні вбивства Ноздровської

Таку інформацію не завжди висвітлюватимуть у ЗМІ, пояснивши це таємницею слідства

Поліція співпрацюватиме з громадською ініціативною групою у розслідуванні вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської

Про це заявив речник Нацполіції Київщини Микола Жукович, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обмінялися телефонними номерами і будемо постійно на зв'язку. Ми, як поліцейські, доноситимемо їм ту інформацію, яка є у слідства, а вони, своєю чергою, будуть нас інформувати, що вони зі свого боку знайшли, що встановили", - сказав Жукович.

Речник обласної Нацполіції також зазначив, що таку інформацію не завжди висвітлюватимуть у ЗМІ, пояснивши це таємницею слідства.

Водночас перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що розслідування вбивства Ноздровської перебуває на особистому контролі голови Нацполіції Сергія Князєва, а також міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, що тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Росошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов заявив учасникам мітингу, що Ірина Ноздровська не зверталася до правоохоронних органів із повідомленнями про погрози.

Під час акції Дмитро Ценов пообіцяв активістам, що донька та батьки загиблої Ноздровської отримають охорону. Також створять групу з 10 осіб за участі спеціалістів (юристів), задля контролю процесу.