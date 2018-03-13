Поліція показала Семенченка з сумками під Верховною Радою, - ВІДЕО

Депутат підтвердив, що виносив сумки, але заперечив заяви очільника МВС, що в сумках нібито була зброя

Правоохоронці показали відеозапис, на якому народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко виносить сумки з наметового містечка під ВР незадовго до його демонтажу 3 березня.

Відео поліції Києва "Українській правді" надав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

На відео особа, схожа на депутата Семенченка, виходить з наметового містечка з сумками в руках. За ним йде охоронець з порожніми руками.

Згідно з даними, вказаними на записі, він був зроблений о 06:45 третього березня – приблизно за 40 хвилин до початку слідчих дій в містечку.

Востаннє камера зафіксувала Семенченка біля готелю "Київ".

У коментарі "Українській правді" депутат підтвердив, що виносив сумки, але заперечив заяви очільника МВС, що в сумках нібито була зброя.

Він пояснив, що про те, "що буде штурм, стало відомо напередодні".

"Хлопці (мітингувальники) вирішили залишатися (в наметовому містечку – УП). Я виносив сумки з їхніми особистими речами", – зазначив Семенченко.

За його словами, мітингувальники, яких раніше вже затримували під час попередніх "спроб штурму", говорили, "що пропадали їхні особисті речі, гаманці, що з них знімали шеврони, частина поліції відноситься до їх УБД (посвідчень учасників бойових дій – УП) з особливою ненавистю".

"Щоб цього не сталося, вони просили, щоб я забрав їхні особисті речі, заніс в готелі, а коли їх випустили – їм віддав", – додав депутат.

Він також сказав, що виносив речі з містечка кілька разів.

На питання, чому тільки він, маючи депутатську недоторканність, ніс сумки, Семенченко сказав: "Ніс тільки я, тому що перед цим три або чотири рази були спроби обмежити прохід і вихід з наметового містечка, тільки нам, депутатам, поліція дозволяла їх носити. Тому я брав тоді дрова, а зараз сумку. Депутатів не чіпають ".

Семенченко додав, що у нього також є відео, на якому ці сумки ніс не тільки він, а й помічник.

На питання про те, що у наметовому містечку поліція знайшла зброю, а потім експертиза підтвердила, що зброя була бойовою, Семенченко відповів: "Зброї не було,був винятково мирний мітинг, а зброю підкинули".

Нагадаємо, що під час сутичок у наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради в центрі Києва затримали 112 людей.

У партії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" назвали штурм та демонтаж наметового містечка під ВР "остаточним знищенням права на громадянську позицію та будь-яку протестну діяльність".

Додамо, що під час проведення слідчих дій у наметовому містечку поліція вилучила 9 гранат РГД-5, "коктейлі Молотова" і 5 димових мін.