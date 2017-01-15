У п’яти областях України оголошено критичний рівень аварійності на дорогах Критична ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях

Через несприятливі погодні умови у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах - напружена ситуація.

Фото: dsns.gov.ua

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