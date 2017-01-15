У п’яти областях України оголошено критичний рівень аварійності на дорогах
"Критична за рівнем аварійності ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях. Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксований в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях", - повідомляється на сайті Національної поліції.
В інших областях країни аварійність перебуває на рівні або менша від середньостатистичних показників.
Фото: Прес-служба Нацполіції.
Як повідомляв iPress.ua, в Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.
Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмленими залишаються 55 населених пунктів.
Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.
Нагадаємо, за 11 січня, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.
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