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У п’яти областях України оголошено критичний рівень аварійності на дорогах

Критична ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях
Через несприятливі погодні умови у п'яти областях України аварійність на автошляхах перебуває на критичному рівні, ще в п'яти регіонах - напружена ситуація.
У п’яти областях України оголошено критичний рівень аварійності на дорогах Фото: dsns.gov.ua

"Критична за рівнем аварійності ситуація в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях. Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50%) зафіксований в Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях", - повідомляється на сайті Національної поліції.

В інших областях країни аварійність перебуває на рівні або менша від середньостатистичних показників.

Фото: Прес-служба Нацполіції.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні через погані погодні умови на дорогах загинули 9 людей, ще 66 були травмовані протягом 14 січня.

Нагадаємо, внаслідок несприятливих погодних умов знеструмленими залишаються 55 населених пунктів.

Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.

Нагадаємо, за 11 січня, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.

 

 

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15 01 2017 15:52
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