Поліція Португалії та Іспанії вилучила сотні кілограмів кокаїну, захованого в ананасах Також заарештовано дев'ятьох членів банди, яка перевезла наркотики морем з Південної Америки

Поліція Португалії та Іспанії заявила, що вона вилучила сотні кілограмів кокаїну, захованого всередині свіжих ананасів.

Фото: wartime.org.ua

Правоохоронці заарештували дев'ятьох членів банди, яка перевезла наркотики морем з Південної Америки, повідомляє Reuters. Ця операція стала частиною тривалого розслідування в обох країнах, яке почалося в квітні 2017 року. Окрім вилучення 745 кілограмів кокаїну поліція також демонтувала нарколабораторію. "Ця організована міжнародна група неодноразово доставляла велику кількість кокаїну на європейський континент", - йдеться в заяві португальських слідчих. Нагадаємо, що в 2017 році в Німеччині був конфіскований рекордний обсяг кокаїну.

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