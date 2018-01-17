НОВИНИПоліція Португалії та Іспанії заявила, що вона вилучила сотні кілограмів кокаїну, захованого всередині свіжих ананасів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Португалії та Іспанії вилучила сотні кілограмів кокаїну, захованого в ананасах
Також заарештовано дев'ятьох членів банди, яка перевезла наркотики морем з Південної Америки
Фото: wartime.org.ua
Правоохоронці заарештували дев'ятьох членів банди, яка перевезла наркотики морем з Південної Америки, повідомляє Reuters.
Ця операція стала частиною тривалого розслідування в обох країнах, яке почалося в квітні 2017 року. Окрім вилучення 745 кілограмів кокаїну поліція також демонтувала нарколабораторію.
"Ця організована міжнародна група неодноразово доставляла велику кількість кокаїну на європейський континент", - йдеться в заяві португальських слідчих.
Нагадаємо, що в 2017 році в Німеччині був конфіскований рекордний обсяг кокаїну.
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