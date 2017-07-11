Поліція порушила кримінальну справу за фактом вандалізму біля Вічного вогню в Києві

З місця події вилучено три пари будівельних рукавичок і відра

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 ("Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого") Кримінального кодексу України за фактом інциденту біля Вічного вогню в парку Слави.

Наразі правоохоронці перевіряють наявність записів камер відеоспостереження в районі інциденту.

Крім того, з місця події були вилучені три пари будівельних рукавичок і відра, - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці. На місці працювали слідчі, газова служба та кінологи. Про осквернення пам'ятника в поліцію повідомив перехожий, який побачив, що Вічний вогонь залито цементом.

Як повідомлялося, у квітні цього року в Києві вкрали бронзові деталі Вічного вогню.

Раніше, 29 березня 2011 року, учасниця "Братства" Ганна Сінькова була арештована за те, що 16 грудня 2010 року намагалася підсмажити яєчню і сосиски на Вічному вогні в Парку слави в Києві. Після цього її три місяці утримували в слідчому ізоляторі.

Прокуратура Печерського району винесла обвинувачення за ст. 297 ч. 2 Кримінального кодексу України ("Наруга над могилою"), що карається строком від 3 до 5 років позбавлення волі. У жовтні 2012 року Сіньковій дали три роки позбавлення волі з відстрочкою на два роки.