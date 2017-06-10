Через димову шашку в Раді відкрили кримінальне провадження

Вилучено залишки РДГ-55, яка є на озброєнні Нацгвардії

Поліція Києва розпочала розслідування задимлення у Верховній Раді за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"У Печерське управління поліції від працівників охорони державної будівлі надійшло повідомлення про те, що в чоловічій вбиральні на першому поверсі сталося задимлення. Після його ліквідації слідчо-оперативна група вилучила залишки пластику, а також у сесійній залі виявила і вилучила оплавлений круглий пластиковий предмет з маркуванням РДГ-55 М. Як повідомили правоохоронцям, в залі також було незначне задимлення", - сказано в повідомленні поліції.

РДГ-55 М - ручна димова граната, є, зокрема, на озброєнні Нацгвардії.

Ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу тягне покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв iPress.ua, депутат Верховної Ради Юрій Левченко під час ранкового пленарного засідання кинув димову шашку в залі засідань.

На його думку, парламент вчинив антиконституційно, прийнявши законопроект №7164 про продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

Депутати Верховної Ради Юрій Левченко і Семен Семенченко перед тим, як запалити димову шашку в залі засідань вивчали у туалеті, як вона горить.