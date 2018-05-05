Поліція порушила справу через появу в нічному клубі відвідувачів із нацистськими татуюваннями і прапорами

Інформацію про неправомірні дії було розміщено в мережі Інтернет

Поліція м. Києва розпочала кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки відвідувачами одного з нічних клубів.

Інформацію про неправомірні дії було розміщено в мережі Інтернет.

"Під час моніторингу інформаційних сторінок працівники поліції виявили матеріал, в якому кореспондент розповідав про порушення законодавства: на концерт до одного з нічних клубів прийшли відвідувачі з нацистськими татуюваннями і прапорами зі свастикою", – повідомляє прес-служба ГУ НП у місті Києві.

Фото: Заборона

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів), яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з можливою конфіскацією майна.

Фото: Заборона

Здійснюються слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно з повідомленнями інтернет-ресурсів, йдеться про відвідувачів концерту українського гурту "Сокира Перуна", який відбувся в одному з клубів столиці.

Фото: Заборона