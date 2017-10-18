Поліція порушила справу про "пошкодження здоров'я" Барни

Печерське управління поліції Києва веде досудове розслідування стосовно конфлікту, що стався під Верховною Радою між мітингувальниками та народним депутатом з БПП Олегом Барною.

Кримінальне провадження відкрито у середу, 18 жовтня, за статтею 346 ККУ "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За фабулою правоохоронців, 17 жовтня у Києві на вулиці Грушевського, 5 "невстановлені особи заподіяли шкоди здоров'ю народного депутата Олега Барни".

Як відомо, вчора ввечері під Радою побили народного депутата Олега Барну. У нардепа під правим оком залишився великий синець.