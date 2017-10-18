Поліція порушила справу про "пошкодження здоров'я" Барни
Кримінальне провадження відкрито у середу, 18 жовтня, за статтею 346 ККУ "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За фабулою правоохоронців, 17 жовтня у Києві на вулиці Грушевського, 5 "невстановлені особи заподіяли шкоди здоров'ю народного депутата Олега Барни".
Як відомо, вчора ввечері під Радою побили народного депутата Олега Барну. У нардепа під правим оком залишився великий синець.
Сам народний обранець вважає, що вчорашній напад на нього під Верховною Радою здійснював "проплачений натовп, який по команді "фас" робив свою справу".
Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа