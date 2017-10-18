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Поліція порушила справу про "пошкодження здоров'я" Барни

"Невстановлені особи заподіяли шкоди здоров'ю народного депутата Олега Барни"
Печерське управління поліції Києва веде досудове розслідування стосовно конфлікту, що стався під Верховною Радою між мітингувальниками та народним депутатом з БПП Олегом Барною.
Поліція порушила справу про "пошкодження здоров Фото: Facebook Виталия Червоненко

Кримінальне провадження відкрито у середу, 18 жовтня, за статтею 346 ККУ "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За фабулою правоохоронців, 17 жовтня у Києві на вулиці Грушевського, 5 "невстановлені особи заподіяли шкоди здоров'ю народного депутата Олега Барни".

Як відомо, вчора ввечері під Радою побили народного депутата Олега Барну.  У нардепа під правим оком залишився великий синець.

Сам народний обранець вважає, що вчорашній напад на нього під Верховною Радою здійснював "проплачений натовп, який по команді "фас" робив свою справу".

Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.

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18 10 2017 14:39
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